Саратовцы продолжают выкладывать в сеть вопиющие случаи вандализма.
На этот раз досталось урнам на набережной Космонавтов. Хулиганы выкинули их на лед, как мусор, для которого они и предназначены.
Пресс-секретарь мэра Татьяна Плющева прокомментировала ситуацию:
— Пока к нам никто не обращался по этому вопросу. Со стороны администрации города урны будут возвращены на место. Остальное — дело полиции.
Неравнодушные жители областного центра уже обсудили эту проблему в соцсетях.
— А вы думали это рофл? А мы ведь реально здесь живём, — пишет Мария Иванова.
Некоторые пользователи не поняли «прикола» фото.
— А что лежит на льду? — спросил Август Саратовский.
— Стабильность, — ответил ему Егор Егоров.
Пользователь Петр Петров отметил, что «это уже не первый раз», когда выбрасывают урны.