Саратовцы продолжают выкладывать в сеть вопиющие случаи вандализма.

На этот раз досталось урнам на набережной Космонавтов. Хулиганы выкинули их на лед, как мусор, для которого они и предназначены.

Пресс-секретарь мэра Татьяна Плющева прокомментировала ситуацию:

Пока к нам никто не обращался по этому вопросу. Со стороны администрации города урны будут возвращены на место. Остальное — дело полиции.

Неравнодушные жители областного центра уже обсудили эту проблему в соцсетях.

А вы думали это рофл? А мы ведь реально здесь живём, — пишет Мария Иванова.

Некоторые пользователи не поняли «прикола» фото.

А что лежит на льду? — спросил Август Саратовский.

Стабильность, — ответил ему Егор Егоров.

Пользователь Петр Петров отметил, что «это уже не первый раз», когда выбрасывают урны.

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