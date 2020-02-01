Следователи СК завели уголовное дело о мошенничестве в отношении 43-летнего бывшего сотрудника суда. Об этом рассказали в ведомстве.

В июле 2019 года на местного жителя завел уголовное дело за кражу с применением насилия (разбой). Ему грозил суд. Бывший госслужащий, желая наживиться, сообщил матери привлекаемого о возможности смягчить наказание с его помощью за 1 миллион рублей. Женщина сообщила о незаконном требовании в УФСБ.

Совместно с полицией, саратовчанка провела сделку. Во время передачи средств, злоумышленник был задержан с поличным.

По данным правоохранительных органов, задержанный являлся администратором Энгельсского райсуда.

В СУ СКР уточнили, что сегодня на слушании в Волжском райсуде задержанному Валерию Раату избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий на полгода, то есть до 1 августа 2020 года.