26 марта во всем мире считается своеобразным праздником — Днем одиночества. Человек — существо социальное, но даже самым коммуникабельным людям и экстравертам иногда нужно побыть одним и прийти в себя.

Уединение с самим собой позволит восстановить внутреннюю гармонию и равновесие и восполнить запасы энергии. Остаться один на один с самим собой необходимо для отдыха от общения, даже когда кажется, что вы от него не устали.

Поэтому День одиночества — это не про грусть, это в первую очередь праздник самопознания и перезагрузки.