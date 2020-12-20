В минувшие сутки в Саратовской области было выявлено 260 новых случаев заболевания covid-19, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 32,09 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 27,724 тысячи человек, за сутки — 268.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 99, Энгельсском районе — 32, Балаковском — 24, Балашовском — 11, Вольском — восемь, Петровском и Саратовском — по семь, Аркадакском и Советском — по шесть, Александрово-Гайском и Марксовском — по пять, Екатериновском, Ровенском, Татищевском районах и ЗАТО Светлый — по четыре, Дергачевском, Ершовском, Красноармейском, Краснокутском, Новоузенском, Питерском и Федоровском — по три, Лысогорском, Ртищевском, Самойловском и Турковском — по дваа, Балтайском, Воскресенском, Новобурасском, Озинском и Хвалынском — по одному.