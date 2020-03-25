В аптеках Саратовской области находится более 30 тысяч штук антисептиков, рассказал глава регионального управления Росздравнадзора Дмитрий Цымбал на брифинге в министерстве здравоохранения.

— Вчера дали информацию о нехватке лекарств на улице Клочкова. Открыли карту и увидели, что рядом есть другие учреждения такие и можно зайти, — отметил он.

Дмитрий Цымбал обьяснил, что если в какой-то аптеке нет лекарств можно пройти в другую, которые сейчас расположены «буквально на каждом углу».

Напомним, ранее сообщалось о том, что к субботе все торговые сети региона будут обеспечены медицинскими масками.