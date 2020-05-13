Российский союз сельской молодежи запустил акцию «Подвиг села», в которой может принять участие любой желающий. Информация об этом опубликована в официальной группе министерства внутренней политики.

— Авторы лучших работ смогут презентовать их на выставочной экспозиции «Подвиг села» в Совете Федерации ФС РФ, получить дипломы и памятные подарки, — говориться в сообщении.

Первый этап акции продлится до 31 мая. Участникам необходимо опубликовать в соцсетях себя и своих родных, которые во время Войны трудились в тылу сельской местной. Под фото обязательно поставить хештеги #ПодвигСела, #ГодПамятииСлавы, #РССМ.

Второй эпат завершится 31 июля. За это время жюри определит победителей и проведет фотовыставку и представленными работами.