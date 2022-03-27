Всемирный день театра учредил в 1961 году в Вене IX конгресс Международного института театра (МИТ) при ЮНЕСКО.

Впервые День театра отметили в 1962 году.

Праздник этот не закреплен в официальном календаре, но является одним из главных в мире: ведь, как сказал Шекспир, весь мир — театр, а люди в нем — актеры.

Само слово «театр» произошло от дреанегреческого «theatron» и означает буквально «место для зрелищ».

Первыми актерами на сцене были исключительно мужчины, которые играли представителей обеих половин человечества.