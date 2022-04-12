128 сельхозтоваропроизводителей из 27 районов области привезли свою продукцию на ярмарку на Театральной площади в прошедшие выходные. Вся продукция была представлена в широком ассортименте, сообщает региональный минсельхоз.

Балашовским сахарным комбинатом вновь была организована торговля сахаром, спрос на который значительно сократился. За два дня торговли при отсутствии ограничений реализовано 12 тонн по цене 70 руб/кг.

-В ходе ярмарочной торговли сельхозпроизводителями области было предложено к реализации более 30 тонн мяса в ассортименте, 60 тысяч штук яиц, 13,4 тонны плодоовощной продукции, более семи с половиной тонн молока и молочной продукции. На ярмарки привезли более двух тонн рыбы, 26,6 тонн хлебобулочных, макаронных, крупяных и кондитерских изделий, порядка четырех тонн колбасных изделий и полуфабрикатов, более четырех тонн меда, — рассказала заместитель министра сельского хозяйства области по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности Наталья Мариевская.