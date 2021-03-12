На заседании коллегии министерства образования Саратовской области подвели итоги развития региональной системы образования в 2020 году.

Было озвучено, что в Саратовской области почти 27 процентов школ области с низкими результатами качества образования, а 44 школы с признаками необъективности по результатам ВПР.

Замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева рассказала о причинах, по которым регион оказался на низкой позиции в рейтинге Рособрнадзора.

В рейтинге указаны показатели регионов за 2019 год. В 2020 году Саратовская область по результатам интегрированной оценки качества и объективности проведения основного периоде ЕГЭ находится в зеленой зоне и занимает 49 место среди регионов страны, тогда как было 64.

В 2021 году в регионе пройдет оценка качества школьного образования по модели PISA.

Вместе с тем, почти 27% школ области – это школы с низкими результатами качества образования, 44 школы с признаками необъективности по результатам ВПР.

Она отметила — для улучшения ситуации нужно организовать целенаправленную работу с школами, которые показывают низкие образовательные результаты, способствовать профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров.

Уже приняты концепция, модель и “дорожная карта” на 2020-2024 годы.