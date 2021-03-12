На заседании коллегии министерства образования Саратовской области подвели итоги развития региональной системы образования в 2020 году.
Было озвучено, что в Саратовской области почти 27 процентов школ области с низкими результатами качества образования, а 44 школы с признаками необъективности по результатам ВПР.
Замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева рассказала о причинах, по которым регион оказался на низкой позиции в рейтинге Рособрнадзора.
В рейтинге указаны показатели регионов за 2019 год. В 2020 году Саратовская область по результатам интегрированной оценки качества и объективности проведения основного периоде ЕГЭ находится в зеленой зоне и занимает 49 место среди регионов страны, тогда как было 64.
В 2021 году в регионе пройдет оценка качества школьного образования по модели PISA.
Вместе с тем, почти 27% школ области – это школы с низкими результатами качества образования, 44 школы с признаками необъективности по результатам ВПР.
Она отметила — для улучшения ситуации нужно организовать целенаправленную работу с школами, которые показывают низкие образовательные результаты, способствовать профессиональному развитию педагогических работников и управленческих кадров.
Уже приняты концепция, модель и “дорожная карта” на 2020-2024 годы.
Какой уровень жизни в регионе, такая и успеваемость!
Образования, как такового, нет. Сплошная удаленка. Чуть что, сразу отменяют занятия или делают сокращённые уроки. Школа всю свою работу от футболила семье. Программы обучения отвратительные.
Да . отменяют очень часто по надуманному поводу. У нас сельская школа, ученики живут рядом со школой, а в школу нельзя из-за мороза в 20 градусов. А если всю зиму будут такие морозы, зачем школа тогда нужна, чтобы зарплату платить учителям? Оказывается в Саратовской области закон такой и все боятся его нарушать. В соседних областях почему то нет такого, отменяют в крайних случаях.