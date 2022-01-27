Есть в календаре и такой праздник.

27 января отмечают праздник все оптимисты и весельчаки.

Кстати, активнее всего эту дату, согласно данным интернета, празднуют в Казани. Особенно — пожилые люди. Ведь позитивный настрой продлевает жизнь.