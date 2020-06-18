Бывшего министра транспорта Саратовской области Николая Чурикова проверяют на причастность к хищению 20 миллионов рублей, выделенных на строительство дороги, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пропажа денег обнаружилась во время проверки законности процедуры электронных торгов и качества уложенного асфальта на дороге рядом с селом Усовка Воскресенского района.

По выявленным нарушениям возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые проверки для установления виновных лиц. Расследование дела находится на личном контроле у прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

Напомним, деятельность Николая Чурикова на посту министра стала предметом критики со стороны депутатов Государственной думы, которые и инициировали проверку. После этого чиновник подал в отставку.