За минувшие сутки в Саратовской области число заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 92 человека.

Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заразившихся составило 7,600 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 4,231 тысячи человек, в том число 11 за минувшие сутки.

По районам новые случаи распределились так: Саратов — 43, Энгельсский район — десять, Балаковский — семь, Балашовский — шесть, Перелюбский и Татищевский — по четыре, Лысогорский — три, Александрово-Гайский, Воскресенский, Красноармейский, Петровский — по два, Дергачевский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Краснопартизанский, Озинский, Пугачевский — по одному.