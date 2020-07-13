Саратовцы делятся в соцсетях фотографиями вчерашней грозы, которая началась ближе к ночи. Некоторые такие снимки размещены в паблике соцсети «ВКонтакте» «Саратов ЧП».

Сначала небо озарилось розовым цветом, а уже потом начали сверкать молнии и греметь гром. Но не только этим ограничилась стихия — буря сносила деревья, из-за чего пострадали четыре автомобиля и линия электропередач.

Три дерева упали в Заводском районе, два в Кировском, одно в Ленинском.

Горожане отмечали, что зрелище похоже на «войну миров» и «армагеддон».

