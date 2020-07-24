Сегодня, 24 июля, первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов отреагировал на обеспокоенность жителей Озинского района по поводу заболеваемости коронавирусом.

В соцсетях граждане писали, что на карте написано гораздо меньшее число зараженных, нежели в реальности.

— В течении всего периода заболеваемости госпитализировано 94 человека, 84 с коронавирусом, из них 12 за последнюю неделю. Из них не у всех пневмония имеет ковидный характер. Никаких вспышек или массовых заболеваний нет, — объяснил он.

Чиновник отметил, что ситуация находится на контроле и попросил граждан не забывать о масках и избегать мест массового скопления людей.