Сегодня, 28 июля, глава города Михаил Исаев прокомментировал состояние электротранспорта Саратова, выложив соответствующий пост в социальной сети Instagram.

С трамваями ситуация обстоит несколько проще, так как его состояние все же не настолько плачевное. Муниципалитет стремится попасть в федеральный проект для выделения денег из бюджета.

— Благодаря поддержке спикера госдумы Вячеслава Володина уже в этом году будет выделено 330 миллионов рублей на начало строительства линии скоростного трамвая по маршруту № 3, — пишет глава города.

Напомним, что с троллейбусами ситуация в городе обстоит значительно острее, так как водители взбунтовались и отказывались выходить на маршрут, требуя повышения зарплаты и замену неисправного транспорта.

— Основная проблема с данным видом транспорта – это изношенность подвижного состава. В 2019 году были приобретены семь новых троллейбусов, в 2020 году безвозмездно получено еще 10 в связи с переходом Москвы на электробусы. Всего в СГЭТ имеется 161 пассажирский троллейбус, из которых 140 выработали срок эксплуатации, а возраст 32 единиц транспорта – свыше 25 лет. Мы понимаем, что в первую очередь — это небезопасно для горожан, во-вторых, крайне нерентабельно для предприятия. В 2019 году на ремонт таких троллейбусов была потрачена сумма практически равнозначная стоимости половины нового, — подчеркнул Михаил Исаев.

В бюджете города пока что нет таких колоссальных средств для приобретения даже 50 новых троллейбусов, возраст которых свыше 15 лет. Отметим, что средняя цена троллейбуса варьируется от 20 до 27 миллионов рублей.