Сегодня, 29 декабря, 284 автобус сбил женщину в центре Саратова.

Все произошло на Московской улице.

По словам очевидцев, гражданка осталась жива, но тяжело дышит.

Все данные ДТП уточняются.

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