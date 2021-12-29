Домой Рубрики Новости Саратова 284 автобус сбил женщину в Саратове РубрикиНовости СаратоваПроисшествия 284 автобус сбил женщину в Саратове По Новости Саратова - 29.12.2021 99 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 29 декабря, 284 автобус сбил женщину в центре Саратова. Все произошло на Московской улице. По словам очевидцев, гражданка осталась жива, но тяжело дышит. Все данные ДТП уточняются. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пробки в Саратове объяснили новогодними праздниками В Саратове восстановили инсталляцию, посвященную памяти Олега Табакова От выпавшего снега Саратов будут чистить 200 спецмашин ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пробки в Саратове объяснили новогодними праздниками Новости Саратова - 29.12.2021 0 Сегодня, 29 декабря, Саратов встал в десятибалльных пробках. Администрация города в связи с этим обратилась к саратовцам с просьбой не оставлять личные автомобили на... В Саратове восстановили инсталляцию, посвященную памяти Олега Табакова 29.12.2021 От выпавшего снега Саратов будут чистить 200 спецмашин 29.12.2021 Роман Бусаргин: У пруда Семхоз предлагается построить центр для детей с... 29.12.2021 Объявлены самые украшенные к Новому году населённые пункты Саратовской области 29.12.2021