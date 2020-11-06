Детство Юлии Кирюхиной, жительницы Аткарска, нельзя было назвать безоблачным. Вместе со старшей сестрой Натальей они каждый день наблюдали пьющую мать, которая только усугубляла свое положение.

Историю можно было бы назвать обычной, если бы не одно но — четырехлетняя девочка запомнила, как у мамы — Любви Кирюхиной, сначала округлился живот, а вот сестренки или братика у нее не появилось.

— Я спрашивала ее — где ляля? И она отвечала — нету. Старшая сестра тоже ничего не помнит, но для меня этот момент как будто происходил сегодня, — отмечает девушка.

Потом мать лишили родительских прав из-за аморального образа жизни, девочек приняли новые семьи. Сейчас они уже выросли и замужем.

Три года назад женщины не стало и ее дочь, Юлия, узнала от соседки, что девочка на самом деле была, но мать отказалась от нее. Однако чувства спрятать далеко не удалось, женщина хотела хотя бы узнать, жив ли ее ребенок. Возможно, именно поэтому она стала чаще прикладываться к бутылке.

Слухи ползли разные — говорили даже о смерти девочки. Тогда Юлия поняла, что нужно отправляться на поиски. Она обратилась в местный архив и узнала, что примерно в 1999-2000 годах, как и было на ее памяти, ребенок появлялся на свет. Но никаких данных ей не сказали.

Мамины подруги говорили ей, что девочку усыновила военная семья — из Татищево или Светлого. Юлия наткнулась на пару, которая подходила под описание, семью Кузнецовых.

Ей сказали, что таких детей у них не было и почему-то оба супруга явно занервничали.

— У меня работала подружка в детской больнице и она сказала, что были дети-отказники. Один из них ушел на Москву, остальные живут в Аткарске. То есть, может быть я живу с сестрой в одном городе, — уточнила Юлия.

Она пыталась связаться с отцом ребенка. Это семья молдаван, которые проживают в столице — территориальная привязка подтверждает версию. Но ничего узнать так и не удалось. Возможно, дело в том, что ее мать была любовницей того мужчины. И та семья не хочет облекать себя позором.

Единственное, что есть у Юлии — воспоминания о круглом животе, что это было в 1999-2000 годах, весной или осенью. Она очень хочет найти свою сестру, хотя бы увидеть ее или узнать какие-либо данные. И надеется, что когда-нибудь это произойдет.