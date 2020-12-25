Сегодня,25 декабря, состоялось открытие цирка имени братьев Никитиных в Саратове.

На церемонии открытия присутствовал первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, министр культуры Татьяна Гаранина и другие.

Со входа гостей встречали акробатки, жонглеры и фокусники.

Глава региона осмотрел выставку «Дети и звери».

Сергей Обрывалин передал поздравление министра культуры РФ Ольги Любимовой с открытием обновленного цирка и пожеланием успехов.

— Сегодня у нас поистинне событие уходящего года. Думаю, все соскучились по цирку. За короткий период при поддержке минкульта РФ мы привели цирк и театр ‘Теремок» как я думаю, в самый лучший вид. Более 800 млн обошелся ремонт цирка, более 200 млн — театра, — отметил он и напомнил о поддержке председателя ГД Вячеслава Володина и нацпроектов.

Он извинился перед строителями за резкие слова, которые привели к такому результату. И поздравил саратовцев с новым цирком.