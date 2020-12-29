Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий поздравил саратовцев с предстоящими новогодними праздниками.

—Уходящий год для многих был трудным — это был год опасений, год непростых решений, год потерь. От всей души желаю, чтобы никто из вас в эти светлые праздничные дни не оставался в унынии, чтобы в ваших домах несмотря ни на что царили мир и тепло, чтобы каждый из нас обрел в благодати Рождественской ночи то утешение, которого не хватает его сердцу. И пусть каждый, кто может в этот праздник подарить свет и тепло кому-то еще, совершит хотя бы одно доброе дело.

Это мое первое Рождество в Саратове. За эти немногие месяцы я успел узнать и полюбить этот город, его храмы, наших прихожан. В Рождественскую ночь я буду молиться обо всех вас и о всей нашей саратовской земле. Да ниспошлет нам Господь Свою милость и помощь, — обратился он к своей пастве.