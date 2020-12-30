ПИУ РАНХиГС приглашает принять участие во Всероссийской конференции с международным участием «Современные лингвокоммуникативные практики»

Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приглашает магистрантов, аспирантов и научно-педагогических работников принять участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Современные лингвокоммуникативные практики».

— Специалисты, которые владеют языковыми навыками и инструментами коммуникации, будут цениться всегда». Развитие глобальных информационных технологий демонстрирует появление новых коммуникативных проблем, что заставляет науку взглянуть по-новому на процесс коммуникации с точки зрения открывающихся возможностей. Современному обществу необходимо комплексно управлять информацией и коммуникацией многоаспектного информационно-коммуникационного менеджмента, составной частью которого является вербально-коммуникативный менеджмент», — подчеркнул заведующий кафедрой прикладной лингвистики и межкультурной коммуникации ПИУ РАНХиГС Денис Розеватов.

Узнать подробную информацию о проведении конференции, а также заполнить заявку на участие Вы можете до 17 января 2021 года на официальном сайте Поволжского института управления РАНХиГС в разделе «Анонсы» (https://piu.ranepa.ru/).

Конференция состоится с 28 по 29 января 2021 года.

В зависимости от эпидемиологической ситуации конференция полностью или частично будет проводиться с использованием дистанционных технологий.