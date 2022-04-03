Сегодня день рождения у незаменимого средства связи — мобильного телефона.
Интересно, что первую экспериментальную модель мобильника собрали в Советском Союзе еще в конце 50-х годов XX века.
Первый мобильный телефон был очень тяжелым — 3 кг.
В 1973 году появилась первая работоспособная модель мобильного телефонного аппарата – Motorola Dyna TAC.
3 апреля его изобретатель – Мартин Купер, который работал в компании «Motorola», впервые позвонил по мобильнику.
Это и стало днем рождения мобильного телефона.