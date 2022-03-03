Сегодня в мире отмечается профессиональный праздник литераторов. 

Праздник писателей появился в 1921 году в Лондоне.

Отмечать этот день первыми решили английские писатели Джон Голсуорси и Кэтрин Эми Доусон-Скотт.

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