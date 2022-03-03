Домой Рубрики Новости Саратова 3 марта — Всемирный день писателя РубрикиНовости Саратова 3 марта — Всемирный день писателя По Новости Саратова - 03.03.2022 59 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня в мире отмечается профессиональный праздник литераторов. Праздник писателей появился в 1921 году в Лондоне. Отмечать этот день первыми решили английские писатели Джон Голсуорси и Кэтрин Эми Доусон-Скотт. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В четверг в Саратове будет пасмурно и дождливо В Саратове вор проник через окно на втором этаже в квартиру «Черный риелтор» из Вольска отправится в колонию общего режима на 4 года ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 3 марта — Всемирный день писателя Новости Саратова - 03.03.2022 0 Сегодня в мире отмечается профессиональный праздник литераторов. Праздник писателей появился в 1921 году в Лондоне. Отмечать этот день первыми решили английские писатели Джон Голсуорси и Кэтрин... В четверг в Саратове будет пасмурно и дождливо 03.03.2022 В Саратове вор проник через окно на втором этаже в квартиру 03.03.2022 «Черный риелтор» из Вольска отправится в колонию общего режима на 4... 03.03.2022 Бродячие собаки в Заводском районе Саратова искусали троих детей 02.03.2022