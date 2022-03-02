В соцсетях появилось фото, сделанное жительницей Саратова в 3-ей Советской больнице.

По ее словам, больница кишит клопами.

— Детское отделение, третий этаж. Они ползают по кровати, по детям, в связи с карантином родителей в отделение не пускают, дети боятся спать. Персонал вообще не реагирует на звонки родителей, — комментирует происходящее автор поста.

Другие саратовцы отмечают, что такая ситуация наблюдается и в других корпусах.

Сотрудники Министерства здравоохранения сделали выезд в лечебное учреждение и приняли решение провести дезинфекцию.

Также они напомнили, что жалобу можно подать непосредственно руководству больницы по телефону приемной главного врача: (845-2) 56-93-56.