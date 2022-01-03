134 года назад 3 января американец Марвин Стоун получил патент на изобретение «соломинка для коктейлей».

Первая коктейльная трубочка была сделана из простой бумаги. Затем, чтобы приспособление так быстро не размокало, ее стали делать из манильской бумаги, в составе которой была пенька.

Затем трубочка дорабатывалась другими изобретателями. В 1937 году Джозеф Фридман придумал на трубочке гофрированный участок, чтобы гнуть ее при питье различных напитков.

А Отто Дайфенбах решил делать целлофановые (пластиковые) трубочки для питья.

Трубочки назвали «соломинками», так как сначала для питья применяли высушенный стебель злаков — самую настоящую соломинку.

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