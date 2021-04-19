Жители 30 домов в Саратове могут остаться без тепла и воды из-за действий УК «Стимул». Об этом сообщает пресс-служба арбитражного суда Саратовской области.

Дело в том, что организация задолжала ПАО «Т Плюс» шесть миллионов и 788,207 тысячи рублей.

Согласно решениям суда с организации взыскали свыше пяти миллионов рублей за тепло, предоставленное дому №3 на улице Емлютина, более миллиона за дом №1 на улице Еремина и свыше трех миллинов рублей — за ресурс, который приходился на улицу Лисина.

После этого ПАО «Т Плюс» расторгло договор с управляющей компанией. Организация подала в суд о признании этого решения незаконным, но требования удовлетворены не были.

Если управляющая компания не изменит свой подход к оплате ресурсов, местные жители рискуют провести апрель с холодными батареями и ковшиками — для того, чтобы иметь возможность хотя бы искупаться.