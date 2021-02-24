Депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев посетил Балашов и побывал в местном техникуме механизации сельского хозяйства.

Парламентарий подчеркнул, что учреждение достойно показало себя на федеральном уровне.

Благодаря его сотрудникам и воспитанникам техникум получил грант из федерального бюджета – более 27 миллионов рублей.

Деньги будут выделены по федеральному проекту «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Благодаря этому гранту будут созданы четыре мастерских, в которых студентов будут обучать кузовному ремонту, окраске автомобилей, обслуживанию грузовой техники и ремонту легковых автомобилей.

— Этот результат в очередной раз демонстрирует высокое качество образования в Саратовской области. Подчерку, профессионалов готовят не только в областном центре, но и в районах, — заключил Воробьев.