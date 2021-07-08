Депутат госдумы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» отметил важность общественной активности для развития Волжского района.

— Жители хорошо знают свой посёлок или микрорайон. Они каждый день ходят на работу, ведут детей в школу и детский сад. Каждый день проезжают по дорогам за рулем. Они самые лучшие эксперты по мониторингу состояния дорог и тротуаров. Об этом говорили на встрече в Юбилейном. Там, кстати, часть тротуаров уже сделана. По тем адресам, где предлагали люди.

Вместе прошли, ещё раз убедились, что качество неплохое. А где-то ремонт ещё продолжается. В том числе, на улице Братьев Никитиных. Посмотрели и строящийся ФОК открытого типа. Основание готово, идёт установка элементов.

Для развития Волжского района все вопросы нужно решать комплексно. Уже привели в порядок подходы к важным социальным объектам. Теперь нужно до конца дорожного сезона отремонтировать все тротуары в исторической части и все, которые числятся на балансе района. И составить перечень «бесхозных» дорог и тротуаров. В том числе тех, где никогда не было покрытия. Поставить их на баланс района, просчитать потребность в финансировании. И на будущий год решать уже эту задачу. Просил жителей рассказывать о таких участках на моей странице в Instagram или на сайте.

После Юбилейного проехали на улицу Ивантеевскую. Это как раз одна из дорог, которые надо передать на районный баланс и ремонтировать. Ее состояние плачевное, потому что вкладывать деньги в ремонт нет оснований. Она по сути ничья. Это была дорога в дачном посёлке, который потом разросся и вошёл в черту города. Жители очень хотят, чтобы она была качественной и безопасной. Но процедура постановки на баланс займёт время. Думаю, задача решится на будущий год. Но таких дорог в городе немало, в том числе, вообще без твёрдого покрытия. По всем нужно искать решение. Финансовая возможность для этого есть: Саратову теперь остаётся собранный здесь транспортный налог. А крупные транзитные магистрали теперь будут ремонтироваться и содержаться за счёт области, — пишет Панков.