Сегодня, 15 июля, в Саратове прошел сильный ливень с грозой.

О последствиях непогоды местные жители 44 раза сообщали в ЕДДС города. Об этом сообщили в мэрии.

В частности, повреждена кровля дома, сломана рекламная конструкция, у частного дома выбито стекло.

40 раз горожане сообщали о поваленных деревьях и упавших ветвях.

Звонки на эту тему еще продолжаются.

Напомним, саратовцы выкладывали снимки последствий разбушевавшейся стихии в соцсетях. Маршрутка провалилась в лужу, а в поселке Солнечный смыло недавно уложенный асфальт.