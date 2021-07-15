Сегодня, 15 июля, в Саратове прошел сильный ливень с грозой.
О последствиях непогоды местные жители 44 раза сообщали в ЕДДС города. Об этом сообщили в мэрии.
В частности, повреждена кровля дома, сломана рекламная конструкция, у частного дома выбито стекло.
40 раз горожане сообщали о поваленных деревьях и упавших ветвях.
Звонки на эту тему еще продолжаются.
Напомним, саратовцы выкладывали снимки последствий разбушевавшейся стихии в соцсетях. Маршрутка провалилась в лужу, а в поселке Солнечный смыло недавно уложенный асфальт.