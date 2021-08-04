В отношении директора подразделения ООО, расположенного в Балаково, возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

В период с октября 2019 по 10 июня текущего года директор ООО получила от двух коммерсантов 220 тысячи рублей. За эти деньги женщина должна была предоставить под размещение машин без договора аренды нежилые здания, принадлежащие организации.

Деньги по бухгалтерскому учету не проводились, и были потрачены подозреваемой по своему усмотрению. Это нарушение выявили сотрудники УФСБ России совместно с ОЭБиПК ГУ МВД России «Балаковское».

Расследование уголовного дела продолжается, сейчас следователи занимаются сбором доказательств.