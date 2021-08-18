Саратовский центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» провел тренинг «Как гореть любимым делом и не выгореть», на котором спикер Виктория Быкова рассказала о методах возвращения в «ресурсное состояние». Он прошел 17 августа в новом формате на открытом воздухе.

Мероприятие проходила в формате живого общения. Спикер задавала залу вопросы, и помогала им взглянуть на их ситуации с другой стороны. Большое внимание уделялось психологическому состоянию предпринимателя и пониманию, как важно выстроить коммуникации в своем бизнесе таким образом, чтобы в нем было комфортно работать. Тем, кто плохо представлял, какими они хотят видеть свое дело помог психологический тест в картинках, позволивший лучше понять свои прдпочтения.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.