Деревья попадали в областном центре из-за дождя с ветром.

Как сообщили в соцсетях саратовцы, у многих из них пострадало имущество по причине разгула непогоды днем 3 сентября.

Так, например, на Киевском проезде в Саратове упавшее дерево разбило окна сразу на двух этажах.

Массовое ДТП на улице Мичурина между Радищева и Провиантской устроило другое поваленное ветром дерево.

Оно сначала рухнуло на ехавший под ним автомобиль, а затем тут столкнулись три машины.

Жители сетуют на управляющие компании, в которые они не раз обращались с просьбой спилить разросшиеся ветви. Однако обращения многих были проигнорированы.

Фото: соцсети