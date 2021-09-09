Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своем телеграмм-канале о механизме поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Речь идет о сертификате на покупку жилья. Право его получения возникает при достижении получателем 25 лет.

—Оформить квартиру или частный дом в собственность можно в любом муниципальном образовании области. Главное – жилье должно быть пригодным для проживания, оно не должно быть признано аварийным, подлежащему сносу или реконструкции. В этих целях создана межведомственная комиссия по осмотру жилых площадей, приобретаемых на средства социальной выплаты, — написал Бусаргин.

В этом году финансирование на обеспечение жилья порядка 1450 человек из числа детей-сирот было значительно увеличено после вмешательства председателя ГД Вячеслава Володина. Сейчас на эти цели предусмотрено 1,7 миллиарда рублей.

Сумма социальной выплаты исчисляется из установленной в регионе стоимости квадратного метра и нормы предоставления в 33 квадратных метра. На данный момент это более 1,2 миллиона рублей.