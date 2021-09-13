Саратовская государственная юридическая академия с прискорбием сообщает, что

12 сентября 2021 года на 87 году ушел из жизни доктор юридических наук, профессор

кафедры административного и муниципального права, заслуженный деятель науки

Российской Федерации, почетный работник высшего профессионального образования

Российской Федерации Николай Михайлович Конин.

Николай Михайлович работал в академии с 1963 года и относился к числу

ярчайших представителей авторитетной Саратовской школы ученых-административистов, основателем которой являлся его наставник, профессор Василий Михайлович Манохин.

В 1966 году Н.М. Конин защитил кандидатскую диссертацию, а в 1980 году –

докторскую. Прошел путь от ассистента до профессора кафедры, занимал должности

декана Факультета правовой службы в народном хозяйстве СЮИ имени Д.И. Курского

(ныне – СГЮА) (1978 – 1984 годы), проректора по научной работе (1984 – 1996 годы),

заведующего кафедрой (1999 – 2014 годы).

Профессор Конин внес монументальный вклад в развитие отечественной науки

административного права, являлся автором более 100 признанных в профессиональном сообществе научных трудов, многие из которых вышли в свет с грифами Минобрнауки России. На протяжении более полувекового верного служения науке Николай Михайлович был научным руководителем 40 аспирантов и консультантом при защите 4 докторских диссертаций.

Ректорат, ученый совет, Совет ветеранов, коллектив сотрудников и студентов Саратовской государственной юридической соболезнования родным и близким Н.М. Конина. Ушел из жизни светлый и душевный человек, мудрый учитель и талантливый наставник, настоящий профессионал, который пользовался неизменным авторитетом среди коллег и обучающихся.

Гражданская панихида состоится 14 сентября в 11 в 102 аудитории учебного

корпуса № 1 СГЮА (ул. Чернышевского, д. 104).