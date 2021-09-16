Начался новый деловой сезон и в видеосервис Wink возвращаются прямые

трансляции настоящих кулачных боев — прекрасное средство сбросить напряжение

после офисных сражений. 18 сентября в режиме реального времени смотрите

первые после двухмесячного перерыва бои профессиональной организации MMA1

«Наше дело». А 24 сентября снова сойдутся в бескомпромиссных поединках бойцы

TOP DOG.

«Наше дело» окончательно сформировалась как профессиональная организация и

промоушен MMA в 2020 году, но уже имеет своих фанатов. Стать бойцом «Нашего

дела» и начать свой профессиональный путь теперь может практически каждый.

Промоушен с удовольствием предоставляет свою площадку новичкам и даже

непрофессионалам. На турнире в один вечер можно увидеть как ожесточенный

поединок между опытными ветеранами смешанных единоборств, так и невероятное

сражение с участием известных рэперов.

В первом осеннем турнире «Нашего дела» на ринге встретятся новички и уже

закаленные бойцы. Состоится очередной этап Гран-при, причем в трех весовых

категориях. Например, Эдуард Кузьминов и Максим Намитов уже имеют по две

подряд победы в Гран-при, но третью завоюет только один из них. Среди

тяжеловесов на ринге поклонники ждут боя звезды промоушена Ивана Майданчука и

Шарапутдина Магомедова, а также мастера досрочных побед Павла Бурлуцкого и

Малика Канаева. Ну а в главной битве вечера встретятся известный многим блогер-

боец Максим Новоселов и Иван Вичич.

Начало прямого эфира с турнира «Нашего дела» — 18 сентября в 21:00 по

московскому времени.

В турнирах TOP DOG выступают спортсмены (как мужчины, так и женщины),

базовыми для которых могут быть другие единоборства: бокс, карате, кикбоксинг,

тайский бокс, рукопашный бой и даже регби. Основные правила: бой проходит без

перчаток; три раунда по две минуты; никакой борьбы в партере, ударов ногами и

локтями; допускаются удары из клинча; после нокдауна у бойца есть десять секунд,

чтобы подняться; ничья возможна. Бои проходят на круглом ринге, огражденном

стогами сена. В Wink доступны записи самых зрелищных поединков TOP DOG .

В перенесенном на 24 сентября турнире TDFC 10 сойдутся новички лиги и уже

состоявшиеся звезды TOP DOG. У Алексея Мельника Мельникова пять боев, три из

которых он закончил победами. Как изменится баланс результатов, покажет его

встреча с Даником Весненком, который только недавно начал карьеру в TOP DOG с

победы. Среди новичков будет Евгений Композитор Шопен, который проведет свой

первый бой в лиге с Денисом Погодиным, уже имеющим за своими плечами победу.

Турнир TDFC 10 смотрите в прямом эфире 24 сентября с 20:00 по московскому

времени.