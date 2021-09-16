Начался новый деловой сезон и в видеосервис Wink возвращаются прямые
трансляции настоящих кулачных боев — прекрасное средство сбросить напряжение
после офисных сражений. 18 сентября в режиме реального времени смотрите
первые после двухмесячного перерыва бои профессиональной организации MMA1
«Наше дело». А 24 сентября снова сойдутся в бескомпромиссных поединках бойцы
TOP DOG.
«Наше дело» окончательно сформировалась как профессиональная организация и
промоушен MMA в 2020 году, но уже имеет своих фанатов. Стать бойцом «Нашего
дела» и начать свой профессиональный путь теперь может практически каждый.
Промоушен с удовольствием предоставляет свою площадку новичкам и даже
непрофессионалам. На турнире в один вечер можно увидеть как ожесточенный
поединок между опытными ветеранами смешанных единоборств, так и невероятное
сражение с участием известных рэперов.
В первом осеннем турнире «Нашего дела» на ринге встретятся новички и уже
закаленные бойцы. Состоится очередной этап Гран-при, причем в трех весовых
категориях. Например, Эдуард Кузьминов и Максим Намитов уже имеют по две
подряд победы в Гран-при, но третью завоюет только один из них. Среди
тяжеловесов на ринге поклонники ждут боя звезды промоушена Ивана Майданчука и
Шарапутдина Магомедова, а также мастера досрочных побед Павла Бурлуцкого и
Малика Канаева. Ну а в главной битве вечера встретятся известный многим блогер-
боец Максим Новоселов и Иван Вичич.
Начало прямого эфира с турнира «Нашего дела» — 18 сентября в 21:00 по
московскому времени.
В турнирах TOP DOG выступают спортсмены (как мужчины, так и женщины),
базовыми для которых могут быть другие единоборства: бокс, карате, кикбоксинг,
тайский бокс, рукопашный бой и даже регби. Основные правила: бой проходит без
перчаток; три раунда по две минуты; никакой борьбы в партере, ударов ногами и
локтями; допускаются удары из клинча; после нокдауна у бойца есть десять секунд,
чтобы подняться; ничья возможна. Бои проходят на круглом ринге, огражденном
стогами сена. В Wink доступны записи самых зрелищных поединков TOP DOG .
В перенесенном на 24 сентября турнире TDFC 10 сойдутся новички лиги и уже
состоявшиеся звезды TOP DOG. У Алексея Мельника Мельникова пять боев, три из
которых он закончил победами. Как изменится баланс результатов, покажет его
встреча с Даником Весненком, который только недавно начал карьеру в TOP DOG с
победы. Среди новичков будет Евгений Композитор Шопен, который проведет свой
первый бой в лиге с Денисом Погодиным, уже имеющим за своими плечами победу.
Турнир TDFC 10 смотрите в прямом эфире 24 сентября с 20:00 по московскому
времени.
Ну а подготовиться к прямым боевым трансляциям поможет специально собранная
в Wink коллекция «Фильмы про бои» . В ней представлены 36 картин о самых
популярных видах боев: MMA, бокс, каратэ, кунг-фу, снятых в жанрах социальной и
психологической драмы, боевика, фэнтези, комедии. Только захватывающие дух
фильмы о великих победах на ринге и в первую очередь — над собой. Здесь можно
найти старую добрую мировую классику («Рождение дракона» с Брюсом Ли,
«Кикбоксер» или «Уличный боец» с Жан-Клодом Ван Даммом, «Малышка на
миллион» и другие) или сразу несколько фильмов, прямо или косвенно связанных с
легендарным боксером Мухаммедом Али («Я — Али», «Дебошир», «Лицом к лицу с
Али»).
Некоторые фильмы из коллекции доступны только в Wink. Это «Молот» — история
жизни борца Мэтта Хэмилла, родившегося глухим. «Правило боя» — российская
спортивная драма про спарринг-партнера Тараса, которому неожиданно самому
пришлось выйти на ринг против очень грозного противника. А также «Забойный
реванш» в эксклюзивном переводе Гоблина — убойная комедия 2013 года про
ветеранов бокса, в которой Сильвестр Рокки Сталлоне вызывает на ринг Роберта
«Бешеного быка» де Ниро.
Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества
интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной
коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью
мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале
wink . ru ). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в
интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV.
Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов
государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области
электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.