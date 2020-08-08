Сегодня, 8 августа, в день двух восьмерок, так называемый из-за чисел месяца и дня поженились 326 саратовских пар. Об этом сообщили в управлении по делам ЗАГС правительства региона.

Дата выпала на субботу, которая является самым популярным днем для бракосочетания.

— Наши молодожены верят, что восьмерки в дате свадьбы символизируют бесконечность — бесконечность их любви друг к другу. А август, несмотря ни на какие обстоятельства — это самый свадебный месяц года. Поэтому неудивительно, что день двух восьмерок и их магия придают влюбленным дополнительную уверенность, что они построят счастливую семью, — подчеркнула начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

В Саратове появилось 109 новых семей, 33 в Балакове, 57 в Энгельсе.