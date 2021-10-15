В Саратове сотрудники полиции проверят публикацию СМИ, в которой рассказывалось об акте вандализма. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

В публикации сообщалось об акте вандализма, совершенном неизвестными лицами на кладбище в Балашове, где захоронены солдаты.

По данным СМИ, 13 октября на Поворинском кладбище в Балашове Саратовской области, где захоронено более двух тысяч красноармейцев, неизвестные лица сломали около десяти светильников.

Следственным органом будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, в чьи полномочия входил контроль за состоянием и безопасностью территории. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.