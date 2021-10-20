Во вторник 19 октября в Хвалынске уполномоченная по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя встретилась с девочкой, которая обратилась к ней за помощью через социальные сети.

В конце сентября к Татьяне Загородней через социальные сети обратилась девочка-подросток, которая сообщила, что в Хвалынске в отношении нее распространяется недостоверная порочащая ее честь информация.

В течение двух недель Татьяна Николаевна находилась на связи с девочкой и ее родителями, была оказана необходимая помощь и защита ребенка.

19 октября Уполномоченный по правам ребенка встретилась с прокурором г.Хвалынска С.А. Силаевым и обсудила создавшуюся ситуацию. На встрече также присутствовал Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Н.И. Сухова, так как помимо ребенка в конфликте был задействован совершеннолетний юноша.

Татьяна Загородняя обратилась к прокурору г.Хвалынска с просьбой об оказании ребенку необходимой защиты.

В ходе проведенного совещания с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Хвалынского района Уполномоченным были установлены факты, которые подтвердили, что информация, компрометирующая ребенка, не была проверена должностными лицами, являлась предположениями и так называемыми слухами, была распространена неопределенному кругу лиц и опорочила честь ребенка.

— В конфликт между взрослыми людьми был вовлечен ребенок, который пострадал только из-за того, что совместно с волонтерами был знаком с активистами благотворительного движения. Не допустимы и не законны действия должностных лиц, которые безосновательно подвергли ребенка прессингу, — сообщила Загородняя в своем Instagram.

Имеющаяся в распоряжении Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области информация передана руководителю Следственного Управления Следственного комитета России по Саратовской области.