В Саратове продолжаются работы по сохранению зданий — памятников. Об этом сегодня, 20 октября, глава города Михаил Исаев рассказал об этом на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Планируется отремонтировать расселенное общежитие, входящее в состав объекта культурного наследия регионального значения «Больничный комплекс конца XIX-начала ХХ веков», расположенное на улице Хользунова, 19.

—Комитетом по архитектуре заключен контракт на разработку научно-проектной документации на проведение работ по его сохранению. В настоящее время подрядной организацией ООО «Рестмастерская АПН» уже проведено инструментальное обследование технического состояния здания для определения первоочередных противоаварийных мероприятий, — рассказал Исаев.