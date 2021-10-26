В Саратове меняется расписание электричек в аэропорт «Гагарин». Об этом сообщает пресс-служба ПривЖД.

Расписание скоростных электричек до аэропорта «Гагарин» изменится с учетом актуальных авиарейсов с 1 ноября.

— №6005 Саратов-1 – Тарханы отправится из Саратова в 13:47 с прибытием в аэропорт в 14:25;

— №6009 Саратов-1 – Тарханы отправится из Саратова в 16:32 и прибудет в аэропорт в 17:10;

— №6006 Тарханы – Саратов-1 отправится из аэропорта в 15:30 и приедет в Саратов в 16:10;

— №6010 Тарханы – Саратов-1 поедет от аэропорта в 19:29 и приедет в Саратов в 20:09.