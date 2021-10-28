В каждой пятой школе Саратова будет сделан ремонт.

Об этом 28 октября сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В новом 2022 году 23 саратовские школы будут включены в различные программы: федеральные, областные и даже благотворительные.

Володин также сообщил, что в Саратовской области запускается новая социальная программа по реконструкции 100 школ, 100 детских садов и 50 домов культуры.

Кстати, пролонгируют и программу по выделению денежных средств на текущее содержание детских образовательных учреждений, исходя из финансирования в размере 2 тысячи рублей на каждого посещающего ту или иную школу, садик ребенка.