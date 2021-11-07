В Энгельсе поднимут стоимость проезда в общественном транспорте, сообщает пресс-служба администрации города.

С понедельника 8 ноября многие маршрутки понимают цены. Перевозчики объясняют это подорожанием топлива и деталей, а также повышением зарплат сотрудникам. Стоимость проезда теперь составит 27 рублей.

Повышение цен коснется маршрутов:

№23 «Ярмарка – поселок Мелиораторов»

№ 278К «Энгельс Ярмарка – поселок Карла Маркса»

№ 252 «Энгельс Ярмарка – село Березовка»

№ 214 «г. Энгельс поселок Мелиораторов – село Квасниковка»

№ 81 «Ярмарка – поселок Прибрежный»

№ 267 «Энгельс Ярмарка – станция Анисовка»

№ 208 «Энгельс Ярмарка – поселок Пробуждение»

№ 278 П «Энгельс Ярмарка – поселок Лощинный».

Цены на маршруты № 24 «ЭРБ – Базальт» и № 32 «Ярмарка – поселок Кирпичный» поднимутся с 15 ноября.

Остальные маршруты Энгельсского района не регламентируется общей ценовой политикой. Перевозчики сами выставляют цены на проезд.