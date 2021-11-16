Жители Саратовской области стали легче переносить коронавирус

Среди жителей Саратовской области все реже наблюдаются осложнения от коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова.

Она отметила, что в регионе снижается число внебольничных случаев возникновения пневмонии, и все больше жителей Саратовской области переносят заболевание в легкой форме. Однако, она также не рекомендует расслабляться.

— Говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Ежедневный темп прироста в среднем на 0,5 процента выше среднего по России, — заявила Ольга Кожанова.

Наиболее часто заражаются активно работающая часть населения, а также часть населения, находящаяся в возрастной группе старше 60 лет.

Планируется увеличить показатель ПЦР-тестирования. Тест будут сдавать все, кто поступает в стационар вне зависимости от наличия симптомов.