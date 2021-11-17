Сегодня, 17 ноября, начал работу бассейн в 32-й школе Энгельса. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил спортсооружение, осмотрел внутренние помещения, интерактивный и спортивный залы комплекса, пообщался с педагогами и тренерами, с родителями.

-У спортсооружения долгая история. Была проведена большая работа по возвращению его в муниципальную собственность, по разработке проектно-сметной документации. И в год 30-летия школы объект принял посетителей. По сути, возвели оздоровительно-спортивный центр, созданы все условия для развития детей, — отметил он.

Напомним, бассейн начали строить в начале 90-х годов, однако не закончили. В 2017 году объект из частной собственности возвращен в муниципальную. В 2018 разработана проектно-сметная документация для завершения строительства. По решению губернатора выделено дополнительное финансирование для достройки объекта.

Глава района рассказал, что будет создано сетевое взаимодействие между 3 близлежащими школами и 3 детскими садами, чтобы максимально охватить детей микрорайона «Текстильщик» занятиями по плаванию, а это порядка 4,5 тысяч детей.

Радаев также отметил, что в Энгельсе при поддержке председателя ГД Вячеслава Володина начнется строительство ледового дворца.

-Есть запрос по развитию спортинфраструктуры района. Вчера разговаривал с Вячеславом Викторовичем о проекте, в который войдут ледовая площадка, бассейн, манеж для занятий легкой атлетикой. Он подтвердил, что будет выделено федеральное финансирование. Строительство начнётся в следующем году. Для Энгельсского района, в котором проживают порядка 355 тыс. человек — это важный, необходимый спортобьект, — рассказал Радаев.