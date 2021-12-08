Сегодня, 8 декабря, из-за ремонта на водопроводе часть Саратова осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС».

До 20:00 воды не будет на улице Серова, 1, Симбирцева, 12, 2-я Садовая, 6, 1-й Телевизионный проезд, 3.

До 17:00 без воды также остались улица Крымская, Крымский проезд, Крымский тупик, проспект Энтузиастов (дома №№60-88а, четные номера домов, 61б, 61в), Азина (дома №№1-21а), Васильковская, Верхоянская, Вологодская, Ленинградская, Солнечная, Чихарева, 1-й Аэродромный проезд, поселок Шарковка.