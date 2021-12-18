Завершается строительство водозабора в ЗАТО Светлый

Сегодня, 18 декабря, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил строящийся водозабор в ЗАТО Светлый.

Объект близок к завершению. Достраиваются два резервуара с централизованной системой водоснабжения, емкость каждого из которых – 500 кубоментов. Завершено бурение семи скважин.

Также вице-губернатор отметил, что благодаря помощи председателя Госдумы Вячеслава Володина в поселке строятся очистные сооружения.

Завершить все работы планируется к 25 октября.