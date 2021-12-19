Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального аппарата Анатолию Говорунову доложить о ситуации с расследованием аварии на Новоузенской улице.

Напомним, пассажирский автобус съехал с дороги и врезался в припаркованные во дворе жилого дома автомобили.

Пострадали восемь человек,шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести, одного в тяжелом, еще одному оказали помощь на месте.

Результаты проверки по указанию главы СК России поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.