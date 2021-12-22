В предпраздничные и праздничные дни в Саратове назначены дополнительные автобусные рейсы от автовокзала. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта.

26 и 29 декабря организованы дополнительные рейсы по маршруту «Саратов – Буденновск». Отправление автобусов от автовокзала Саратова в 17:35.

29 декабря назначен рейс по маршруту «Саратов — Махачкала – Дербент». Отправление автобуса от автовокзала Саратова в 19.00.

30 декабря организован дополнительный рейс по маршруту «Саратов – Пятигорск». Отправление автобусов от автовокзала г. Саратова в 14:50.

Также увеличено количество рейсов по маршруту «Саратов – Элиста». С 25 декабря по 9 января рейсы будут выполняться ежедневно кроме 31 декабря и 1,2 января. Время отправления автобусов в 20.00.