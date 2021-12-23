Преступник облил горючей жидкостью помещение салона и поджег его.
В отношении 38-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц», — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР.
Как в конечном итоге выяснили следователи, 22 декабря 2021 года около 16 часов 38-летний мужчина вошел в парикмахерскую, расположенную на улице Советской в Аткарске.
В момент происшествия здесь находились четыре женщины.
Поджигатель облил горючей жидкостью помещение и поджег.
Напомним, ранее следствие рассматривало версию о том, что преступник метнул бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в помещение парикмахерской. Однако эта версия не нашла подтверждения.
В результате пожара женщины получили различные ожоги и были госпитализированы в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Расследование уголовного дела продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.