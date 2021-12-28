Приложение для знакомств Mamba и мессенджер Viber провели совместный опрос и выяснили планы россиян на празднование Нового года, испытывают ли они чувство одиночества в преддверии праздников, а также собираются ли в путешествие на новогодних каникулах.

66% опрошенных пока не имеют компании для встречи Нового года. При этом 21,2% из них предпочли не искать пару вовсе и отмечать праздник в одиночестве.

Как показал опрос, модному тренду испытывать тоску в связи с cuffing season (на западе так называется период, когда одинокие люди чувствуют свое одиночество острее из-за холодов, отсутствия солнца и вероятности встретить Новый год без второй половинки) россияне не подвержены. 63% опрошенных настроены оптимистично и чувствуют себя спокойно. 27% респондентов испытывают тревогу и острое чувство одиночества в преддверии Нового года: 10% очень сильно, а 17% — совсем немного. Оставшиеся 10% затрудняются с ответом на этот вопрос.

Больше половины опрошенных (54%) предполагают встретить Новый год с семьей или родственниками, 19% празднуют провести праздник со второй половинкой, 16% — с друзьями. Всего 1% будет отмечать с коллегами. При этом половину респондентов (55,4%) устраивает их компания для встречи Нового года, а 20% россиян хотелось бы изменить ее лишь незначительно.

Почти для половины опрошенных россиян (49%) одинаково важны и место празднования Нового года, и компания, а для 33% первостепеннее именно люди. При этом 53% респондентов попробовали бы найти компанию для праздника на сайте знакомств, если не с кем было бы праздновать окончание года.

Что касается новогодних путешествий, то только 11% опрошенных собираются куда-то поехать на новогодние каникулы: при этом 3% из них планируют выехать за пределы России, а организовать путешествие в пределах страны собираются 8% опрошенных. Большая часть респондентов (65%) в новогодние праздники останется дома и точно никуда не поедет, а 24% пока не определились со своими планами.

В исследовании участвовало 8765 человек со всей России.