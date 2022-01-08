Несчастный случай произошел ночью 8 января в Петровском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональной прокуратуре, здесь семья с двумя детьми отравилась угарным газом.

По предварительным данным, именно газ стал причиной серьёзного ухудшения самочувствия родителей и двух их несовершеннолетних детей.

Утечка произошла из-за неисправности радиатора навесного котла, установоенного в частном доме, где проживают пострадавшие, — уточнили в ведомстве.

Отравившуюся газом семью доставили на «скорой» в больницу. Сообщается, что всем им оказана необходимая медицинская помощь.

Сейчас все они находятся в удовлетворительном состоянии и уже выписаны домой.